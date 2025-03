Zonawrestling.net - Collision 22.03.2025 Slam Dunk Saturday

Benvenuti all’analisi di, in diretta dal Liberty First Credit Union Arena di Omaha, Nebraska. Una serata speciale con uno show diviso in due parti: stasera la prima ora e domani la seconda, con un importante match titolato che apre le danze. Lo show inizia subito con l’azione sul ring, senza nemmeno un’introduzione.AEW TNT Title: Daniel Garcia (c) vs Adam Cole (4 / 5)Match che inizia con una stretta di mano tra i due e scambi di prese al braccio. Garcia si concede il suo caratteristico balletto, provocando un sorrisetto sarcastico da parte di Cole. L’azione prosegue con scambi di headlock e shoulder tackle fino a quando Cole inizia a prendere il controllo, prendendo di mira il ginocchio sinistro di Garcia dopo averlo lanciato contro i gradoni d’acciaio. Cole continua a lavorare sulla gamba infortunata applicando varie prese mentre Garcia tenta di reagire.