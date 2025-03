Tarantinitime.it - Cocaina e hashish nel quartiere Tamburi, due arresti

Tarantini Time QuotidianoSpaccio dial: duedella Polizia di StatoLa Polizia di Stato ha arrestato una donna di 50 anni ed un giovane poco più che 20enne perché ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.I Falchi della Squadra Mobile, nel corso dei consueti servizi antidroga, transitando in via Parini al, hanno notato in uno stabile un inconsueto movimento di giovani molti dei quali a loro conosciuti come tossicodipendenti.I poliziotti hanno avviato mirati servizi di appostamento, notando che in un appartamento situato al piano terra di quello stabile una donna ed un ragazzo si alternavano all’entrata probabilmente per cedere una dose di sostanza stupefacente ai clienti che senza soluzione di continuità entravano in quel palazzo.