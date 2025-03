Juventusnews24.com - Cobolli Gigli non ha dubbi: «L’esonero di Thiago Motta è giusto. Tudor allenatore giusto? Ha vissuto lo stile Juve che non c’è più»

di RedazionentusNews24non hasuldie l’annuncio di: tutte le dichiarazioni dell’ex presidenteL’ex presidente dellaè intervenuto a TMW per analizzaredie la nomina dicome nuovobianconero.ESONERO– «Trovo che la decisione sia stata giusta, sì. Ed è statoprendereper questi ultimi mesi per puntare all’accesso alla prossima Champions League per poi decidere eventualmente su di lui e su altri eventuali allenatori in estate».SCELTA MIGLIORE – «Al momento sì. Altri allenatori, tipo Mancini, probabilmente avrebbero chiesto condizioni diverse.ha fatto una scommessa su sé stesso. Se riesce a portarla in Champions può essere che chi deve decidere poi scelga di trattenerlo ulteriormente, sempre che ci sia chi decide, sottolineo.