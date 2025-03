Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio: al primo posto “Tu Con Chi Fai L’Amore” dei The Kolors

Lastilata da Earone sulla settimana numero 12 del 2025, ha un podio (ancora una volta) tutto sanremese nel quale troviamo The, Coma Cose ed Achille Lauro.La top ten è aperta da Giorgia, in discesa alla #10 dalla #8 con La Cura Per Me, branotosi sesto all’ultimo Festival, nel quale ha conquistato il Premio Tim. Il nuovo singolo dell’interprete romana è stato votato il più amato dagli utenti dell’app e sui canali ufficiali dell’azienda telefonica. Volevo Essere Un Duro di Lucio Corsi perde tre posizioni e scende dalla #6 alla #9: firmato dal cantautore toscano insieme allo storico collaboratore Tommaso Ottomano, con il quale ha condiviso il debutto sul palco del Teatro Ariston, il brano dà il titolo al quarto lavoro in studio pubblicato il 21 marzo. Rose Villain con Fuorilegge sale dalla #10 alla #8: la cantautrice meneghina conVega, ha conquistato la vetta dellaFimi Gfk degli album più venduti della settimana dal 14 al 20 marzo, ed il quartodella Top Album Debut Global di Spotify.