Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2025: Norris in testa, Leclerc e Hamilton sprofondano dopo la squalifica

Il GP della Cina ha visto il successo dell’australiano Oscar Piastri a precedere l’altra McLaren del britannico Landoe la Mercedes di George Russell. In quarta posizione ha concluso l’olandese Max Verstappen, davanti alle due Ferrari del monegasco Charlese di Lewis. Ottava piazza per Kimi Antonelli con l’altra Mercedes.La, dunque, sorride a Landoche guida le fila con 44 punti, davanti a Versappen (36) e a Russell (25).edsono piuttosto distanti, visto che Charles è sesto con 18 punti, gli stessi di Antonelli, mentre Lewis è settimo con 17 punti.Di seguito laaggiornatail primo appuntamento.AGGIORNAMENTO ORE 12.25: Charlesè statoto per peso della vettura inferiore a quello regolamentare.