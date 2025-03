Liberoquotidiano.it - Clamoroso: Forza Italia arruola Dan Peterson. "Quale sarà il mio compito", la missione del coach dei miracoli

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Un intervento ispirazionale".anche Dan, l'allenatore di basket (e non solo quello) più famoso ine in Europa. L'uomo che alla guida dell'Olimpia Milano ha vinto tutto negli anni Ottanta, creando un mito che va ben oltre il mondo della palla a spicchi (alzi la mano chi non ricorda le sue pubblicità e i suoi tormentoni, da "Per me numero 1" a "Fenomenale") avrà ildi "motivare" i giovani azzurri durante la kermesse organizzata al Superstudio Più di Milano. La sua Milano. "Una iniziativa nata sul suggerimento di Marina Berlusconi. Il ruolo dei giovani, la necessità per i giovani di poter sognare e realizzare i propri sogni, di poter credere nel merito e nel talento. Viviamo un momento drammatico, un momento di grandi trasformazioni in Europa - ha spiegato Letizia Moratti, europarlamentare e presidente della Consulta di-.