Città-spugna? Proposte dem non servono a niente

"La proposta dellatargata Pd è una totale mancanza di rispetto nei confronti di tutti coloro che quotidianamente devono combattere con i problemi legati agli allagamenti" sottolinea Silvia Guarducci, segretario comunale di Forza Italia. "È solo un’arma di distrazione di massa per distogliere l’attenzione dai veri problemi che la sinistra non riesce a risolvere da sempre. Invece di destinare più fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, caditoie, fossi e fiumi, di concerto con gli enti preposti, il Pd dichiara di voler stravolgere le strade, aggravando ulteriormente le problematiche del traffico per un’opera che non servirà assolutamente ase non verranno create le condizioni perché l’acqua possa effettivamente defluire, in primis attraverso le manutenzioni".