Cinque Terre avanguardia sfida climaticaal via piano adattamento ai mutamenti

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 23 mar. (askanews) – Leperla nazionale e meta turistica mondiale costantemente sotto i riflettori internazionali per il rischio over turism e il suo impatto su un eco sistema fra i più fragili e delicati del nostro Paese si fanellaai cambiamenti climatici. E adotta un “di” aiatmosferici frutto di collaborazione fra Parco Nazionale dellee Legamente, nell’ambito di un progetto europeo che favorisce e finanzia linee guida strategiche e buone pratiche di comportamento nazionali diaiclimatici per le aree protette nei parchi nazionali. Non a caso dunque la presentazione deldiclimatico delleda parte di Parco nazionale e Lega ambiente è in programma a Roma e non in Liguria, a sottolineare la valenza dinazionale e di progetto pilota per le aree protette nazionali che l’iniziativa di respiro europeo intende assumere.