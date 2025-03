It.insideover.com - Cina: Jack Ma, emarginato nel 2020, è tornato in grande spolvero con… intelligenza

Qwen 2.5-Max, l’ultimo modello diartificiale Made in China sviluppato dal colosso cinese dell’e-commerce Alibaba, risponde a qualsiasi domanda gli venga posta. Comprese quelle più scomode sulla storia dellache spesso vengono eluse dai suoi concorrenti (incluso DeepSeek). In realtà, l’aspetto più interessante del nuovo “gioiellino” diMa è un altro: “Qwen 2.5-Max supera quasi su tutta la linea GPT-4, DeepSeek-V3 e Llama-3.1-405B”, ha spiegato l’unità cloud di Alibaba in un annuncio pubblicato su WeChat, riferendosi ai modelli di Ia open source più avanzati di OpenAi e Meta.Nel 2023 Alibaba ha lanciato la versione beta di Qwen: una famiglia di grandi modelli linguistici sviluppati dalla sussidiaria Alibaba Cloud, e che oggi ha sostanzialmente riabilitato la figura diMa.