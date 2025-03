Romadailynews.it - Cina: industria del te’ nel Guangxi

Una foto aerea scattata da un drone il 21 marzo 2025 mostra lavoratori intenti a raccogliere foglie di te’ in una piantagione nella contea autonoma Dong di Sanjiang, nella regione autonoma delZhuang, nel sud della. Dopo la Festa di primavera, quasi 500 aziende del settore del te’, cooperative professionali e aziende agricole familiari di Sanjiang stanno approfittando della stagione d’oro per la raccolta del te’ primaverile, lavorando per promuovere la lavorazione avanzata della produzione di te’, a beneficio di oltre 300.000 persone coinvolte nell’del te’.Sanjiang ha una superficie coltivata a te’ di 215.000 mu (circa 14.333 ettari), con un valore totale annuo della produzione pari a 8,7 miliardi di yuan (circa 1,2 miliardi di dollari). Agenzia Xinhua