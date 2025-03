Romadailynews.it - Cina: campi di fiori di colza nel Guizhou

Una foto aerea scattata il 22 marzo 2025 mostra idiin pienatura nel villaggio di Dibo della cittadina di Mugang, nella citta’ di Liupanshui, nella provincia cinese sud-occidentale del. Piu’ di 1.000 ettari didisono in pienatura a Mugang. Una turista posa per le foto in un campo didinel villaggio di Wayao della cittadina di Mugang, nella citta’ di Liupanshui, nella provincia cinese sud-occidentale del, il 22 marzo 2025. Piu’ di 1.000 ettari didisono in pienatura a Mugang. Agenzia Xinhua