Cina: apertura del China Development Forum 2025 a Pechino

Partecipanti assistono al China Development Forum 2025, capitale della Cina, il 23 marzo. Il forum e' in programma dal 23 al 24 marzo. Il tema dell'edizione di quest'anno e' "Liberare lo slancio dello sviluppo per una crescita stabile dell'economia globale". Agenzia Xinhua