CILIEGINA D’ORO! Italia padrona dello snowboard alpino | Bormolini Caffont campioni del mondo argento a Messner Coratti!

Da Bakuriani a St. Moritz: la medagliaai Mondiali diper quanto riguarda la prova mista del parallelo è sempre tricolore. Aaron March e Lucia Dalmasso due anni fa, oggi i grandi protagonisti sono Maurizioed Elisache trionfano in una Big Final tuttana.Giornata davvero trionfante per il Bel Paese: nell’atto conclusivo i migliori dopo le qualifiche sono riusciti ad imporsi, anche nettamente, sui compagni di squadra Gabriele Jasmin, già fortunati a raggiungere la Big Final dopo la squalifica della Svizzera in semifinale.Sono proprio gli elvetici, Caviezel/Zogg, ad uscire sconfitti poi nella finalina per il bronzo contro l’Austria: la medaglia è andata ad Arvid Auner e Claudia Riegler. Eliminati ai quarti di finale Aaron March ed Elisa Fava.