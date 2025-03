Sport.quotidiano.net - Ciclismo, ventisei giovani per la Coltano Grube 2025

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 23 marzo- In una delle sale della Villa Medicea, uno dei luoghi simbolo di, la cerimonia di presentazione del programmadellala società pisana fondata nel 1988 che da 37 anni si occupa del vivaio ciclisticole. Storia, passione, impegno, serietà, i cardini alla base del lavoro della famiglia Stefanucci abituata ad essere pratica. E’ uncon una compagine esordienti interessante e in grado di offrire belle soddisfazioni a tecnici e dirigenti, mentre il gruppo deissimi è uno dei più numerosi in Toscana con 17 tesserati. Allasi rivolgono volentieri i genitori dei ragazzi che vogliono provare con il, sia per la presenza di un ciclodromo di 1.250 metri, luogo ideale e di grande sicurezza per allenarsi, sia per la disponibilità e serietà dei dirigenti della società pisana, un vero e proprio esempio.