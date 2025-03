Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Van Der Poel 'monumentale': i record a segno. Nel mirino Liegi e Lombardia

Roma, 23 marzo 2025 - Mathieu Van Der, e mai aggettivo fu più adatto: con il secondo successo alla Milano-Sanremo dopo quello già ottenuto nel 2023, l'olandese è salito a quota 7 Monumento, appaiando proprio Tadej Pogacar in questa speciale classifica. Le statistiche di Van Dernelle Classiche Monumento Non solo: il corridore dell'Alpecin-Deceuninck, squadra che a sua volta ha messo in carniere 3 edizioni di fila della Classicissima, in 19 partecipazioni alle Monumento ha sempre raggiunto il traguardo, avendo come peggior risultato il 13esimo posto raccolto alla Milano-Sanremo 2020. Da allora per il figlio e nipote d'arte l'ingresso nella top 10 è stato di default, come mai riuscito ad alcun corridore finora: neanche a Eddy Merckx e Roger De Vlaeminck, fermi rispettivamente a 13 e 11 piazzamenti nella top 10 di fila a fronte dei 17 di colui che ha aperto al meglio la stagione delle Monumento.