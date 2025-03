Sport.quotidiano.net - Ciclismo: apertura delle gare esordienti, a segno Salimbeni e Mamaliga

Monte San Quirico (Lucca) ,23 marzo 2025 – Uno sprint a due ha aperto la stagioneprimo anno in Toscana, protagonisti sul traguardo della quarta Coppa Torre Guinigi, il laziale Giulianoe il toscano Della Polla. La vittoria per il tredicenne della formazione Pirata Cosmetall Vangi Sama che ha avuto la meglio dopo l’ottimo numero del quale si sono resi protagonisti i due giovani nel finale della gara lucchese di Monte San Quirico. Poco più di 60 i partecipanti alla corsa che ha aperto la giornata ciclistica. Nella gara successiva del secondo anno arrivo a ranghi compatti e spunto perentorio del forte velocista Justin, di nazionalità rumena ma che corre per la formazione veneta dell’U.C.S. Ottavio Zuliani, che ha prevalso su Marini, uno dei giovani toscani più interessanti e da seguire e su Cantini che hanno occupato i posti d’onore.