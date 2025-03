Sport.quotidiano.net - Ciclismo: al brillante marchigiano Tommaso Cingolani la Coppa Cei

Monte San Quirico (Lucca), 23 marzo 2025 – La lunga ed intensa giornata ciclistica alla periferia di Lucca con quartier generale a Monte San Quirico, si è conclusa con la classicaGiuseppe Cei giunta alla 74esima edizione e valevole anche per la 55^Francesco Tomei. Il successo ha premiato il forte e bravissimoche ha sfoderato uno spunto irresistibile dopo un finale di corsa tiratissimo e combattuto. Dopo che il gruppo ha marciato per diversi chilometri compatto, nel corso degli ultimi chilometri è avvenuta la selezione, con un ristretto plotoncino che è andato a giocarsi la prestigiosa vittoria nella gara organizzata dal G.S. Cei e dal collega Giuseppe Tomei, vero e proprio instancabile coordinatore della gara di apertura della stagione che ha visto al via 168 corridori.