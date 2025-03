Lanazione.it - Ciappi sfila a Parma con la Coldiretti: "Qui a difendere i nostri agricoltori"

di Andrea Settefonti"Dobbiamo dare sostegno aglie garantire loro una remunerazione equa delle loro produzioni perché sono i contadini a svolgere un importante lavoro di tutela e salvaguardia del territorio. Sono loro i primi a prendersene cura". Roberto, sindaco di San Casciano, era tra i circa 20mila partecipanti alla manifestazione diorganizzata dallaper dire sì all’Europa, ma un’Europa più giusta che renda obbligatoria in etichetta l’origine del Paese per tutti i cibi commercializzati in Europa, partendo dall’abolizione della regola dell’ultima trasformazione sostanziale del codice doganale. Che renda trasparenza sugli scaffali garantendo reciprocità negli accordi internazionali e che metta regole sui cibi ultraformulati e su quelli fatti in laboratorio, come la carne.