Ciak sul cinema del futuro A Milano 70 giovani da tutta Italia | Salviamo le sale in dieci azioni

"Siamo qui con la voglia di cambiare la didattica e di salvare il, adesso. Dovrebbe entrare nella scuola come il tema d’no, perché può essere uno strumento efficace per esprimerci, per farci uscire dal convenzionale, apre orizzonti". Riccardo Sicari è arrivato dalla Calabria ed è al Mic - il Museo interattivo del- con altri 70 studenti da 56 scuole die i delegati di tre festival. C’è fermento per “Sarà“, il forum per under 18 nato in Cinetecaper riflettere e coprogettare con le ragazze e i ragazzi di 16-19 anni nuove modalità per creare e fruire ildel. Cinque i tavoli che si interrogano sugli spazi e le, sul ruolo dei territori e dei festival, su storie e personaggi che mancano, sui mestieri dele la didattica, sulle ultime frontiere.