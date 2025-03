Lanazione.it - "Ci giochiamo la permanenza in serie A"

"La partita contro Avezzano sarà decisiva per lainA1. Loro vengono da un ottimo risultato contro Petrarca e mi aspetto una squadra in fiducia, molto motivata e solida nelle fasi statiche. Ci aspettiamo una partita di questo tipo, dovremo essere disciplinati e farci trovare pronti nella battaglia fisica. Anche il fattore campo inciderà: è da un po’ di tempo che nonin casa e per questo siamo ancora più desiderosi di fare bene". E’ il giovane Gianmarco Magni, mediano d’apertura dei Cavalieri Union, a dare la carica ai suoi nel match che prenderà il via al Chersoni alle 14:30 odierne. E che, senza bisogno di dover enfatizzare, rappresenterà il crocevia stagionale: la quindicesima giornata del campionato diA 2024/25 metterà gli uomini di Alberto Chiesa davanti all’Avezzano, ossia la principale concorrente per la salvezza.