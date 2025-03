Rompipallone.it - Chiesa in Serie A per soli 10 milioni: la rivelazione di SportMediaset

Leggi su Rompipallone.it

Il calciomercato inA, nell’operazione low cost, torna a vedere protagonista Federico.Il talento italiano ha urgente bisogno di ritrovare la Nazionale considerando che, per quanto poco sta facendo al Liverpool, pare aver perso ormai il posto con l’Italia di Luciano Spalletti, quando siamo a poco più di un anno dal Mondiale del 2026.Ha voglia di ritrovarsi e potrebbe farlo in Italia, considerando quella che è la cifra che rappresenta una vera e propria occasione per chi lo prenderà inA, come svelato da SportMediaset. Soltanto 10potrebbero bastare per rivedere l’ex Fiorentina e Juventus inA.Addio al Liverpool dopo un solo anno: ritorno inA perIl Liverpool pare essersi convinto di salutare, anche a cifre inferiori rispetto ai 13investiti nell’ultima estate, quando è stato prelevato dalla Juventus.