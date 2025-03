Chiesa felice a Liverpool e non considera di allontanarsi da padre

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-23 19:07:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Federicononostante il tempo di gioco limitato, secondo suo.Mentre si svolge la pausa internazionale, l’attaccante italiano ha sfruttato l’opportunità per continuare il suo regime di addestramento.ha recentemente svolto un ruolo cruciale per il, mettendo in rete la finale della Coppa Carabao a Wembley.Tuttavia, i suoi contributi sono stati sporadici in quella che è stata una stagione impegnativa per lui personalmente.Nonostante le speculazioni che collegano il 27enne con una potenziale estate si allontana da Anfield, suo, l’ex attaccante Italia Enrico, ha rassicurato i fan che Federico è soddisfatto della sua situazione attuale.