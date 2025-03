Juventusnews24.com - Chiellini infiamma Germania Italia: «Servirà una piccola impresa in uno stadio che ci evoca bei ricordi. Sono convinto che…»

di Redazione JuventusNews24: le parole del dirigente della Juventus nel pre-partita del matchGiorgio, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato nel pre partita di. Le dichiarazioni del dirigente della Juventus.– «Peccato arrivare qui con questo risultato dell’andata,fare unain unoche cibeilegati al Mondiale. Sta cambiando un po’ l’evoluzione dei giocatori e dei difensori: va migliorato tutto, ma come diceva Spalletti non deve diventare una psicosi ma un’area di miglioramento.che la prossima estate andremo tutti in America e ci sarà l’a farci sognare ancora».Leggi su Juventusnews24.com