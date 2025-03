Dilei.it - Chiara Ferragni, la dedica per il compleanno di Vittoria: “Spero di renderti fiera”

è pronta a festeggiare la sua bimbanel giorno del suo quarto: dopo la festa per Leone,ha volutore qualche parola anche alla sua secondogenita condividendo una dolcissima foto sul suo profilo Instagram., laper ildiDopo la festa e lacondivisa per i 7 anni di Leone, perè arrivato il momento di festeggiare anche ildella piccola. La sua seconda figlia, nata il 23 marzo 2021 dal matrimonio con Fedez, compie infatti 4 anni: un traguardo che l’imprenditrice digitale ha voluto condividere con i suoi follower in un dolce post Instagram.ha ripreso una delle prime foto fatte insieme alla piccola: lei, in ospedale, che stringe tra le braccia emozionata quella piccola nuova vita che da ormai 4 anni riempie le sue giornate di sorrisi.