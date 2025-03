Velvetgossip.it - Chiara Ferragni: «Ho molto da comunicare e prima o poi lo farò»

Leggi su Velvetgossip.it

ha recentemente suscitato interesse con un nuovo video pubblicato su TikTok, dove ha espresso pensieri che molti hanno interpretato come riferimenti al suo ex marito, Fedez. L’influencer e imprenditrice non ha confermato né smentito tali ipotesi, ma la frase enigmatica pronunciata ha catturato l’attenzione di molti. Un piccolo consiglio non richiestoNel suo ultimo post, datato 2025,ha condiviso un “piccolo consiglio non richiesto”, evidenziando l’importanza di partire da se stessi in momenti di crisi. «Quando la vita è un caos completo e sembra che tutto vada a rotoli, la cosa che più mi ha aiutato, quando non sapevo neanche da dove partire, è stato partire da me stessa», ha dito. Questa affermazione segue una frase che ha generato un dibattito acceso: «Ho così tante cose da dire e,o poi, in qualche modo le dirò».