Ilgiorno.it - Chiara Ferragni e Fedez, gli auguri per il compleanno di Vittoria: le foto e i messaggi su Instagram

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 23 marzo 2025 – Un’altra giornata di festa in casa di. Dopo ildi Leone, primogenito nato dall’amore tra l’imprenditrice digitale e, oggi compie quattro anni. E la mamma le ha dedicato un post sui social, che ha ricevuto numerosi cuoricini e commenti da parte di amici e follower. Nelle storie, invece, si vedono tantissimi palloncini rosa nel salotto dell’appartamento a CityLife: è probabile che oggi la bimba sarà festeggiata in famiglia. Tre giorni fa la piccola è anche stata protagonista di un ‘maxi party’ insieme a suo fratello. Complice il fatto che sono nati il 19 e il 23 marzo la famiglia organizza da sempre un momento insieme. Si tratta di una tradizione che va avanti fin da quando sono piccoli. Non sono mancati glida parte del papà.