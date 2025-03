Ilgiorno.it - Chi sono le vittime dello schianto a Pusiano: Mattia Mazzina di Colico e Ivan Mezzera di Bellano, morto il giorno prima del suo compleanno

Leggi su Ilgiorno.it

Lecco – Due città in lutto e due famiglie distrutte per la tragica morte di, le duedel violentissimo incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella galleria di, in provincia di Lecco.aveva 42 anni, era nato a Morbegno ma viveva a. Mezzena era di, frazione Bonzeno, e domani avrebbe compiuto 44 anni. Gravissimo incidente nella galleria di, 2 morti e 5 feriti: “Una scena drammatica” “Non ciparole per commentare quanto accaduto. Esprimo la mia vicinanza e le condoglianze per la famiglia di”, ha dichiarato la sindaca diMonica Gilardi. “Non lo conoscevo direttamente, ma era molto conosciuto tra i suoi coetanei”., padre di due bambini piccoli, è descritto in paese come “un bravo ragazzo” ed era il proprietario della Tekno Pellet, un’azienda di manutenzione di stufe a pellet.