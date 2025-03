Notizie.com - Chi era Simonetta Kalfus, la 62enne morta dopo un intervento di liposuzione: “La tua bambina è distrutta dal dolore”

di 62 anni ènelle scorse ore all’ospedale Grassi di Ostia, nel Lazio. Qui la donna era ricoverata in coma vegetativo dal 14 marzo scorso a causa delle complicazioni seguite a undi chirurgia estetica.Chi era, laundi: “La tuadal” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.comIl giorno precedente al decesso la figlia diaveva presentato una denuncia-querela ai carabinieri di Ardea nei confronti dei medici che avevano effettuato l’operazione di. L’era stato effettuato in una struttura privata della capitale il 6 marzo scorso.La salma della donna, una pensionata di Pomezia, è stata trasferita dall’ospedale Grassi dove è deceduta al Policlinico di Tor Vergata per eseguire l’autopsia.