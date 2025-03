.com - Chi è Zaynab Dosso, la regina azzurra della velocità

(Adnkronos) –sfiora il sogno, ma a Nanchino agguanta comunque un risultato storico nei 60 metri. Dopo l’oro vinto pochi giorni fa agli Europei di Apeldoorn, l’si prende la medaglia d’argento ai Mondiali indoor in Cina.chiude la finale in 7?06, dietro alla svizzera Mujinga Kambundji (7?04). Dopo i migliori tempi registrati nelle qualificazioni, resta un pizzico di rimpianto per l’oro sfumato, che verrà presto superato dall’orgoglio di un argento da favola per lo sport italiano. Nata il 12 settembre 1999 a Man, in Costa d’Avorio,si è trasferita in Italia nel 2009. Un viaggio intrapreso per ricongiungersi ai genitori, che qualche anno prima si erano spostati a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, per motivi di lavoro. “Za”, come la chiamano gli amici, ha scoperto l’atletica a scuola, durante le lezioni di educazione fisica.