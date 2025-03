Anticipazionitv.it - Chi è Valentina Vitale, la nuova dama di Uomini e Donne: lavoro e origini

è entrata a far parte del trono over dinel 2025 ed è stata presentata brevemente da Maria De Filippi in studio. La sua presenza nel parterre femminile ha suscitato fin da subito curiosità e discussioni. Scopriamo insieme chi è davvero, tra vita privata e carriera professionale, per capire meglio il suo percorso nel celebre dating show Mediaset.Chi èdi: età edellaha 35 anni ed è presumibilmente nata nel 1989. Hacampane, ma oggi vive stabilmente a Milano. Il suo charme e la sua eleganza non sono passati inosservati nel programma, attirando l’attenzione di diversi cavalieri, tra cui Alessio.: dalla moda aLaè un’affermata imprenditrice. Laureata in Fashion Business a Milano, ha deciso di mettere a frutto la sua esperienza e creatività fondando il suo brand di moda: Blazer Bar Monte Carlo.