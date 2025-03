Metropolitanmagazine.it - Chi è Silvio Testi, il marito di Lorella Cuccarini

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’amore trae ildura da quasi quarant’anni e ha portato alla nascita di quattro adorati figli: una famiglia numerosa da loro, che per la showgirl e conduttrice è sempre stata un sogno, poi realizzato appunto con l’amore di tutta la vita, il produttore televisivo al suo fianco dal 1991.Parlando a Verissimo del segreto del rapporto che la lega alormai da tantissimi anni,ha spiegato: “Ci sono stati momenti complicati ma noi siamo sempre stati vicini, ci amiamo per i nostri difetti e abbiamo imparato a conoscerci”. Dunque il loro segreto è stato quello di rimanere uniti anche nei momenti complicati, imparando ad accettare anche i difetti dell’altro., chi è ildi, in realtà il vero nome èCapitta, è nato a Viterbo l’1 maggio 1954.