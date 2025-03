Metropolitanmagazine.it - Chi è Paolo Calabresi Marconi, l’ex marito di Alessia Marcuzzi, perché è finita?

di, è produttore televisivo e proprietario, insieme al socio Alessio Gramazio, della casa di produzione Buddy Film. Classe 1964, si occupa di realizzare spot pubblicitari e videoclip per clienti importanti come Poste Italiane, Rai, Fiat, L’Oréal solo per citarne alcune. Era dicembre 2019 quando, durante una puntata di Domenica In,dichiarava: «è l’unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi ha addomesticata. Mi ha conquistata lasciandomi libera. Non è geloso, mi permette di fare quello che voglio. Io posso fare le vacanze da sola con le amiche, lui no». Ma poi, nel 2022, l’amore è finito: «Io eabbiamo deciso di lasciarci».In un’intervistadichiarava a riguardo: “C’è stato un momento di difficoltà cone lui è andato a dormire da sua nonna.