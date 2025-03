Quotidiano.net - Chi è la signora salutata da Papa Francesco e perché i fiori gialli. L’emozione di Carmela Mancuso

Roma, 23 marzo 2025 –davanti a tutto il mondo da. Un giorno speciale perVittoria, laal quale il pontefice si è rivolto dal balcone del Gemelli, pochi minuti prima di essere dimesso dall’ospedale dopo 38 giorni di ricovero. “Grazie a tutti, saluto questacon i", le poche le parole pronunciate da Bergoglio, sorridente, con voce un po' affaticata e lo sforzo nel respirare. "Non so che dire. Grazie, grazie, grazie, al Signore e al Santo Padre. Non pensavo di essere così 'vista'. Doveva dare la benedizione e invece ha visto il mio fascio di rose. Gli auguro di guarire subito e tornare come prima tra noi". A dirlo ai media vaticani, è la donna che ha ricevuto il saluto deldal balconcino del Gemelli. Si tratta di unacalabrese,, che in queste sei settimane ha sempre pregato per il pontefice partecipando anche ai tanti rosari in piazza San Pietro.