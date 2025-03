Iltempo.it - Chi è Juan Cruz Villalón, segretario e "stampella" di Papa Francesco

Nonostante il tenace turnover voluto dain questi anni per evitare un accentramento di potere nelle mani dei suoi segretarti particolari, alla fine c'è stato un collaboratore che più di altri è riuscito a emergere e che, secondo quanto riferiscono ben informati, avrebbe svolto un ruolo di primo piano durante la degenza del. Si tratta di, unitosi alla segreteria particolare nel 2023. Bergoglio, che lo ordinò sacerdote nel 2011 a Buenos Aires, ha dimostrato la sua predilezione in una delle occasioni più importanti del pontificato: lo scorso 24 dicembre, infatti, è stato donad accompagnarlo mentre varcava in sedia a rotelle la Porta Santa della Basilica di San Pietro.lo ha voluto anche allo strategico dicastero per il clero, ma in questi giorni al centro dell'attenzione del presbitero argentino c'è stato soltanto l'appartamento al decimo piano del Gemelli.