Chi è Carmela Mancuso, la donna coi fiori gialli salutata da Papa Francesco

Si chiamaha 79 anni, da sei vive a Roma. E oggi è diventata protagonista del saluto didal balcone del Gemelli. Il pontefice, infatti, ha salutato e ringraziato lache, insieme ad altri fedeli, stava attendendo il Santo Padre con un fascio di rose gialle.Originaria di Monterosso Calabro, un piccolo centro montano della provincia di Vibo Valentia, nelle ultime sei settimane ha sempre pregato per il, partecipando anche a tanti rosari in piazza San Pietro. Ma non solo: negli ultimi sei anniha portato più volte deial pontefice. Eppure oggi non si aspettava quel saluto.“Non so che dire. Grazie, grazie, grazie, al Signore e al Santo Padre. Non pensavo di essere così ‘vista’. Doveva dare la benedizione e invece ha visto il mio fascio di rose.