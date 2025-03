Thesocialpost.it - Chi è Carmela, la signora con i fiori gialli salutata dal Papa

Leggi su Thesocialpost.it

Emozione e commozione hanno caratterizzato la giornata diVittoria Mancuso, una 79enne di origini calabresi residente a Roma, che ha vissuto un momento indimenticabile durante il ritorno in pubblico diFrancesco dal balconcino dell’ospedale Gemelli. Il Pontefice ha voluto ringraziare pubblicamente la donna per avergli donato un mazzo di rose gialle, gesto che ha suscitato lacrime di gioia e stupore nella fedele.“Grazie a tutti! E vedo questacon i, brava!” ha esclamatoFrancesco, alzando il pollice in segno di approvazione e rivolgendosi direttamente alla donna, visibilmente emozionata.L’emozione di: “Non sono degna, ma sono felicissima”Subito dopo il ringraziamento del Pontefice, laMancuso è stata intervistata dai giornalisti presenti:“Questo deiFrancesco è un rituale che facciamo da anni,” ha spiegato la donna.