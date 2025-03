Oasport.it - Chi affronterà Jasmine Paolini agli ottavi a Miami: c’è una ex n.1

, numero 6 del seeding, si è qualificata per glidi finale deiOpen 2025 di tennis, che si disputeranno interamente nella giornata di lunedì 24 marzo: sul cammino dell’azzurra ci sarà la nipponica Naomi Osaka, ex numero 1 del mondo, ora al 61° posto della classifica WTA.Non ci sono precedenti tra le due sul circuito maggiore, dunque quello in programma domani sarà il primo incrocio tra l’azzurra e la giapponese. Dato cheè impegnata su due fronti, l’azzurra giocherà oggi, domenica 23 marzo, il match deglidi finale di doppio in coppia con Sara Errani.Le due azzurre affronteranno la spagnola Cristina Bucsa e la nipponica Miyu Kato, poipotrà concentrarsi sul torneo di singolare, dato che, in caso di vittoria sulla nipponica, tornerà in campo per i quarti di finale già martedì 25 marzo, contro la vincente del match tra la statunitense Coco Gauff e la polacca Magda Linette.