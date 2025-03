Cultweb.it - Che cos’è il cortisolo e perché tutti pensano che faccia ingrassare?

Ilè un ormone steroideo prodotto dalle ghiandole surrenali in risposta allo stress. Svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del metabolismo, del sistema immunitario e della pressione sanguigna. Tuttavia, è spesso associato all’aumento di peso, portando molte persone a considerarlo un nemico della forma fisica. Questo è vero, ma con delle precisazioni importanti da fare.Ilè essenziale per il funzionamento del corpo. Tra le sue principali funzioni si includono:Regolazione del metabolismo. Contribuisce alla conversione di proteine, grassi e carboidrati in energia.Risposta allo stress. Aiuta il corpo a gestire situazioni di emergenza aumentando la glicemia per fornire energia immediata.Controllo dell’infiammazione. Ha un effetto antinfiammatorio e modula il sistema immunitario.