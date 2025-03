Dilei.it - Champagne – Peppino di Capri, trama, cast e dove e quando vederlo

Va in onda su Rai1di, il film biografico che ripercorre la vita e la carriera del celebre cantautore italiano. Diretto daCinzia TH Torrini e prodotto da Rai Fiction e O’ Groove, il biopic ripercorrerà i momenti più significativi del percorso artistico e personale didi, dalla sua infanzia sull’isola fino ai grandi successi musicali che lo hanno reso un’icona della musica italiana.di, laDalla fine della guerra al boom economico, dalla rivoluzione culturale del ’68 alla prima edizione di Sanremo a colori:dinon è solo il racconto della vita del cantante che ha fatto ballare e innamorare intere generazioni, dall’infanzia durante la guerra fino all’affermazione come musicista completo e maturo nei primi anni ’70, ma è anche un percorso attraverso decenni fondamentali per la storia del nostro paese, senza tralasciare il lato più intimo e fragile dell’uomo.