Cesc è visto da Valdebebas

2025-03-23 13:10:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Lui Tecnico di moda in ItaliaCampione del mondo con la Spagna come calciatore, è una vera spugna di tutto intorno. Guarda, osserva, parla e impara, esattamente cosa ha fatto anche nel tempo che ha trascorso nella città sportiva del Real Madrid con Carlo Ancelotti E il tuo team di lavoro come host.Fábregas sta causando una sensazione in Italia. Se nell’ultimo anno ha stupito tutti con l’ascesa di come, ora è riuscito a mettere tutte le grandi contro le corde. È vero che la fortuna non ha accompagnato la squadra glamour e il famoso lago in alcune partite, ma mentre transita con tranquillità in quello che era il ritorno alla serie A.Quello che era il centrocampista è riuscito a motivare al massimo e ottenere il meglio dai suoi giocatori.