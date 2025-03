Quotidiano.net - Cercasi personale per lavorare a bordo. Come candidarsi

Il gruppo Corsica e Sardinia Ferries è alla ricerca di. "Corsica Sardinia Ferries pone al centro la soddisfazione del cliente, l’innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambiente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli" afferma il Comandante d’Armamento Matteo Giannelli. Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata. Le opportunità di lavoro sulle navi del Gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili: Ufficiali e Sottufficiali di macchina;di Cucina; Chef de rang e barman; Addetti alle cabine; Addetti Sala / Bar/ Casse; Receptionist / Hostess.