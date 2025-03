Bergamonews.it - “C’era la luna”: il singolo di debutto di Amelia nel mondo del drag

debutta nella musica conla, ilche segna l’inizio del suo percorso artistico neldel.Se il lip sync è da sempre uno degli elementi più rappresentativi di questa arte performativa,sceglie di cantare e scrivere, facendo della musica un’estensione autentica della propria identità. Il brano, presente su tutte le piattaforme social, racconta un’esperienza personale, intrecciando emozioni e immagini che parlano di malinconia, trasformazione e legami indissolubili. In questa intervista,racconta il significato del suo esordio musicale, il rapporto con il canto e le ambizioni per il futuro.Laè un simbolo forte, ma anche un po’ ambiguo nella canzone: è una testimone, un’amica, un giudice o una via di fuga?E’ la testimone silenziosa delle notti passate con mia madre, che nel periodo in cui ho scritto la canzone stava affrontando un percorso di chemioterapia.