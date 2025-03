Thesocialpost.it - Centrodestra, Schlein attacca: “La Lega sfiducia Tajani dopo aver commissariato Meloni. Governo non più in piedi”

Ellytorna all’attacco dele denuncia uno scontro interno che, secondo la segretaria del Partito democratico, sarebbe “da crisi conclamata” in qualsiasi altro Paese. Il casus belli è l’intervista rilasciata da Claudio Durigon a Repubblica, in cui il sottosegretario leghista mette apertamente in discussione la leadership e la credibilità internazionale del ministro degli Esteri Antonio.Nel video diffuso via social,afferma: “Ho letto le sue dichiarazioni: non ci potevo credere. Dice cheè in difficoltà e che deve farsi aiutare”. Per la leader dem si tratta di unapubblica al capo della Farnesina da parte della, che solo pochi giorni fa aveva già messo in discussione la premier Giorgia, accusandola di none mandato per approvare le proposte sul riarmo a Bruxelles.