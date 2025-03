Lanazione.it - Centro d’istruzione per adulti. Gli insegnanti lanciano l’allarme

Il Cpia 2 ha registrato in questo anno scolastico un terzo in meno di iscrizioni a causa di "una offerta formativa indebolita". Flc Cgil e Gildaun allarme sul futuro delprovinciale istruzione, una scuola speciale con 8 sedi in provincia di Firenze da Bagno a Ripoli alla Valdisieve, dal Mugello al Chianti e al Valdarno. Qui trovano formazione e istruzione tante persone di tutte le età di origine straniera, ma anche i migranti e profughi accolti in percorsi di accoglienza: hanno l’opportunità di conseguire un titolo di studio, di imparare l’italiano per ottenere il permesso di soggiorno o la cittadinanza. Non a caso è intitolata a Miriam Makeba, celebre artista simbolo della lotta contro l’apartheid sudafricano e dei diritti uguali per tutti. Ma da qualche tempo, denunciano i lavoratori sostenuti dai sindacati, qualcosa è cambiato: lo hanno detto chiaramente una sessantina die personale non docente intervenuti in assemblea a Pontassieve alla presenza dei rappresentanti istituzionali dei Comuni dove il Cpia2 ha sede e le associazioni e le organizzazioni impegnate nell’accoglienza.