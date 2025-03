Centri al collasso regole non condivise e il rebus dell’età | dentro il caos dell’accoglienza dei minori stranieri in Italia – L’inchiesta

Leggi su Open.online

«Sono scappato da una comunità nel Sudperché mi avevano detto: “Vieni a Milano, troverai lavoro” e invece mi sono ritrovato per strada e senza un posto dove andare a dormire». Mohammed (nome di fantasia) è arrivato inda minorenne. Ha lasciato la mamma e i suoi quattro fratelli più piccoli in Egitto ed è partito alla volta dell’Europa per contribuire al sostentamento della famiglia dopo la morte del papà. Destinazione: Lampedusa. Un viaggio drammatico, che lo porta prima nei campi di detenzione in Libia – «Hai subito torture?», gli chiediamo. «No», risponde, senza aggiungere altro – e poi in mezzo al mare. Con un’imbarcazione di fortuna arriva in Sicilia: il Mediterraneo oggi è per Mohammed solo un «brutto ricordo». Viene preso in carico da un Centro di accoglienza straordinario (Cas) ad Agrigento, ottiene i documenti ma non riesce a trovare un lavoro e scappa.