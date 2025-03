Ilrestodelcarlino.it - Cencetti (Pd): "Il taglio ai servizi dell’entroterra è inaccettabile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continuano le prese di posizione per la chiusura di filiali di Intesa Sanpaolo e anche il direttivo di zona Pd del Catria e Nerone prende posizione. "Basta con questodei. E’ inconcepibile elo smantellamento bancario portato avanti da Intesa Sanpaolo – afferma il coordinatore del Pd Catria e Nerone, Enrico– dopo Serra Sant’Abbondio già avvenuta, si tenta di chiudere anche le filiali di Acqualagna Frontone e Arcevia. Un’ altro duro colpo al territorio che ricade nell’area pilota della strategia nazionale per le aree interne. Questo certifica, se ancora ce ne fosse bisogno, il fallimento delle politiche inerenti ai nostri territori, degli ultimi quattro anni". "Nel 2013 il ministro Barca, aveva iniziato una serie di azioni e di politiche per contrastare il declino demografico e la marginalizzazione territoriale.