Ilrestodelcarlino.it - "Celebriamo un’eccellenza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo il successo del 2023, l’IIS Filelfo di Tolentino quest’anno fa il bis con le Giornate Fai di primavera, "con grande partecipazione del corpo docente, degli studenti e del dirigente scolastico (Donato Romano, ndr) che crede fortemente in questa iniziativa", spiega la prof. di storia dell’arte Melania Bacaloni. "– prosegue la docente –, simbolo del made in Italy nel mondo, che coniuga tradizione e innovazione, artigianalità e design. Il museo aziendale di Poltrona Frau è una gemma da preservare. Nel programma del quinto anno non si riesce ad affrontare questo periodo storico, quindi è anche un modo per non perdere importanti pezzi d’arte. Gli studenti sono entusiasti, molti di loro hanno già partecipato alla precedente edizione".