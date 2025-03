Ilfattoquotidiano.it - Celebriamo la Giornata Rifiuti Zero contrastando sovrapproduzione tessile e guerra alla natura

Il 30 marzo è laInternazionaleproclamata dalle Nazioni Unite che quest’anno pone l’attenzione sulla crescente produzione deitessili. Ogni anno nel mondo si producono oltre 2 miliardi di tonnellate di(con una proiezione di circa 3,8 miliardi al 2050) e di questi circa 92 milioni di tonnellate sono rappresentati da scarti provenienti dal settore della moda.Questo settore, inoltre, produce dal 2 all’8% delle emissioni globali e riassume un fabbisogno idrico di 215 trilioni di litri di acqua equivalenti a 86 milioni di piscine olimpiche. Il settore della moda è inoltre responsabile di circa l’11% della immissione nei mari di microplastiche derivanti dai lavaggi delle nostre lavatrici. In questo scenario caratterizzato dal modello lineare (prelievo di materie prime, consumo, smaltimento) dissipativo di risorse l’Onu si rivolge a governi, produttori e semplici cittadini per segnalare la necessità non rinviabile di passare a modelli di produzione e di consumo circolari.