Ilrestodelcarlino.it - Cedimento in via Viara: "Rischio per auto e bus. Il Comune intervenga"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sindaco e assessore ai Lavori Pubblicino su via, facendosi parte attiva per sbloccare la situazione in Città Metropolitana". Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, e Nicolas Vacchi, capogruppo in Città Metropolitana di Bologna, attaccano la Giunta Marchetti sul terrapieno di via"a, in particolare nel tratto tra via del Partigiano e la frazione Civichella. Servono interventi immediati specie perché, come ricordato in varie sedi, Viaè una provinciale molto trafficata da, mezzi di trasporto pubblico e bus, mezzi pesanti e scolastici, e la situazione non fa stare sereni coloro che vi transitano. La situazione è identica da quando la Giunta si è insediata, ma solo dopo nove mesi l’assessore ai Lavori Pubblici Fantazzini ha finalmente ammesso e riconosciuto che c’è uno scalzamento della parete visibile a occhio nudo", attacca Fratelli d’Italia, ricordando che "le due frane che lasciano l’asfalto nella carreggiata est senza sostegno (.