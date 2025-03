Lanazione.it - Cecina, ex sindaco rischia di annegare: cade in acqua e la corrente lo spinge via

, 23 marzo 2025 – Paura per l’exSamuele Lippi. Ieri mattina hato dialla foce del fiume. Lippi si trovava sulle sponde del fiume ed era intento a pilotare con un radiocomando il modellino di una imbarcazione. Il modellino però ad un certo punto non ha rosposto ai comandi e si stava allontanando spinto dalla. Così l’exha tantato di recuperalo sendendo in, ma è stato a sua volta risucchiato dallae nonostante il tentativo di rientrare a terra è stato portato varso il largo. Lippi ha avuto la freddezza di non agitarsi troppo e mantenere le energie rimaste per tanersi a galla. Quando dalla foce è arrivato in mare ladel fiume è diminuita e l’exè riuscito a rientrare a riva in spiaggia poco lontano dalal foce.